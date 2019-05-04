طائرة بوينغ 737 تنزلق إلى نهر بفلوريدا

المصدر: فلوريدا - رويترز

قال متحدث باسم القاعدة الجوية التابعة للبحرية الأميركية في بلدة جاكسونفيل بولاية فلوريدا إن طائرة تجارية من طراز بوينغ 737 تحمل 136 شخصا انزلقت إلى نهر سانت جونز قرب جاكسونفيل بعد هبوطها أمس.

ولم ترد أنباء عن سقوط قتلى.

وقالت القاعدة إن الطائرة القادمة من القاعدة البحرية في خليج جوانتانامو انزلقت إلى النهر في نهاية المدرج في نحو الساعة 9.40 مساء بالتوقيت المحلي.



وقال رئيس بلدية جاكسونفيل على تويتر إن كل الموجودين على متن الطائرة أحياء وتم حصرهم، ولكن الأطقم تعمل على السيطرة على وقود الطائرة على الماء.

وقال مكتب قائد شرطة جاكسونفيل على تويتر إن "الطائرة لم تغرق. الجميع أحياء وتم حصرهم".

وأرفق قائد الشرطة تغريدته بصورتين أظهرتا الطائرة التي تحمل شعار شركة طيران ميامي أير انترناشيونال وهي مستقرة في مياه ضحلة وسليمة تماما.

وميامي أير انترناشيونال شركة طيران للرحلات الشارتر وتملك أسطولا من طائرات بوينغ 737-800.