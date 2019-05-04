اعتقال طبيب نقل فيروس الإيدز لـ 65 طفلاً في باكستان

المصدر: متابعات موقع الإمارات

ألقت الشرطة الباكستانية القبض على طبيب بعد أن نقل فيروس الإيدز إلى 90 شخصاً بينهم 65 طفلاً باستخدام حقن ملوثة، وذلك كما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأضافت الصحيفة أن الشرطة الباكستانية تلقت بلاغات الأسبوع الماضي بعد إصابة 18 طفلاً في ضواحي مدينة لاركانا، ما دفع السلطات الصحية إلى مراقبة الوضع بصورة أشمل، وعندها اكتشفت عشرات الإصابات الإضافية.

وكشفت التحقيقات أن الطبيب هو من أقدم على حقن العشرات بإبر ملوثة بفيروس نقص المناعة "الإيدز".

من جانبها أفادت وزارة الصحة الباكستانية أنه تم توقيف الطبيب المعني، موضحة أنه "أجريت فحوص دم لأهل الأطفال المصابين غير أن النتائج أتت سلبية".

وأضافت الصحة أن الطبيب مصاب أيضا بفيروس الإيدز (إتش آي في)".