بالصور.. محامية تتوج ملكة جمال أميركا

المصدر: موقع الإمارات اليوم

توجت تشيزلي كريست، البالغة من العمر 27 عاما من ولاية كارولينا الشمالية، بلقب ملكة جمال الولايات المتحدة الأميركية لعام 2019، في حفل أقيم أمس، وذلك كما ذكر موقع "واشنطن بوست".

وأضاف الموقع أن تشيزلي كريست تعمل محامية، وحاصلة على ماجستير إدارة الأعمال من جامعة "ويك فوريست" الأميركية، بعد تخرجها من كلية الحقوق.



وتمكنت كريست من انتزاع اللقب بعد منافسة قوية مع 51 شابة من مختلف الولايات، فيما حصلت أليخاندرا رودريغز من ولاية نيو مكسيكو على المركز الثاني.

وستمثل كريست الولايات المتحدة الأميركية في مسابقة ملكة جمال الكون.