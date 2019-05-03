العثور على جثة ملكة جمال سابقة معلقة في حمام فندق بالمكسيك

المصدر: موقع الإمارات اليوم

عثرت الشرطة المكسيكية على جثة الفائزة بمسابقة الجمال "ميس الأوروغواي" لعام 2006، فاتيما دافيلا، أمس، في أحد الفنادق في مدينة مكسيكو، وذلك كما ذكر موقع "ديلي سن".

وأضاف الموقع أنه تم تحديد هوية الضحية على أنها فاطمة دافيلا سوسا، التي فازت بمسابقة أوروغواي في عام 2006.

من جانبه أفاد موقع "يونيفيرسال"، أن جثة المرأة البالغة من العمر 31 عاما تم العثور عليها في حمام الغرفة، دون تقديم أي معلومات حول أسباب وفاتها.

وقال مكتب المدعي العام إن التحقيق في جريمة القتل كان يبحث في الظروف المحيطة بالشنق وعما إذا كانت المرأة قتلت نفسها أو قتلت من قبل شخص ما.