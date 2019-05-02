حرق سيارته بعد أن صدم بها مسنين

المصدر: شتوتجارت - د ب أ

صدم سائق في ألمانيا زوجين مسنين بسيارته ثم هرب وأضرم النار في سيارته وذلك حسبما ذكرت شرطة مدينة بوبينجن ان دير ريمس بولاية بادن فوبتمبرج جنوب ألمانيا، اليوم.

وأوضحت الشرطة أن السائق 27 عاماً، كان يقود سيارته بسرعة عندما خرج عن الطريق عند مروره بمنعطف، وصادف ذلك وجود رجل مسن 84 عاماً، وزوجته 79 عاماً على جانب الطريق، ما أدى لاصطدام السيارة بهما مساء أمس.

استمر السائق في قيادة السيارة وابتعد عن مكان الحادث بضعة كيلومترات ثم أوقف سيارته وأضرم فيها النار لإخفاء جريمته، وهرب مترجلا هو و رفيق له عبر الحقول القريبة، ولكن الشرطة نجحت في الإمساك به هناك.

واحترقت السيارة تماماً.