سجن أسانج 50 أسبوعاً

المصدر: لندن -د ب أ

أصدرت محكمة بريطانية اليوم حكما بسجن جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس 50 أسبوعا، لإدانته بانتهاك شروط الكفالة في بريطانيا.

وكانت الشرطة قد أخرجت أسانج بالقوة من سفارة الإكوادور في لندن في 11 نيسان، حيث مكث سبع سنوات داخل المبنى لتجنب التوقيف.

وفي اليوم ذاته، تمت إدانته لكونه لم يسلم نفسه للسلطات البريطانية في مذكرة تعود لعام 2010 تتعلق باتهامات باعتداء جنسي في السويد، تم إسقاطها لاحقا.

كما أن هناك طلبا أمريكا لتسلمه على صلة باتهامات بالتآمر مع محللة الاستخبارات العسكرية السابقة تشيلسي مانينج لتسريب مجموعة من المواد السرية عام 2010 .

ومن المقرر أن تُفتتح يوم غد جلسات استماع منفصلة بشأن قضية تسليمه إلى الولايات المتحدة.