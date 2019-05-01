عارضة أزياء شهيرة تموت غرقا فداء لكلبيها!

المصدر: موقع الإمارات اليوم

لقيت عارضة أزياء مصرعها أثناء محاولتها انقاذ كلبيها من الغرق، وذلك كما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأضافت الصحيفة أن عارضة الأزياء البرازيلية كارولينا بيتينكورت كانت في رحلة بحرية مع زوجها خورخي سيستيني وكلبيها على متن قارب بالقرب من جزيرة إليابيلا بولاية سان باولو، حيث ضربت عاصفة قاربهم فقذفت رياح وأمواج العاصفة الكلبين في مياه المحيط، فقفزت كارولينا بنفسها لإنقاذهما، لكنها لم تستطع التغلب على أمواج المحيط القوية.

وسحبت الأمواج كارولينا إلى الأعماق ما دفع زوجها للقفز إلى الماء لكنه فشل في إنقاذها.

من جانبه قال والد كارولينا إنها لم تقذف بنفسها في المحيط وراء كلبيهما لكن الموج أسقطها وهو على خلاف ما أكده زوج المتوفية الذي كان بصحبتها على القارب.

يذكر أن كارولينا تزوجت من خورخي في يناير 2019.