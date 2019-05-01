بالصور.. هانوي مدينة الدراجات النارية التي تبيع كل شيئ تتخيله

المصدر: ترجمة موقع "الإمارات اليوم"

قرر المصور البريطاني "Jon Enoch " الذهاب إلى فييتنام وتحديداً العاصمة هانوي لأنه سمع عن الدراجات النارية هناك التي تقوم بتوصيل وبيع كل شيء تتخيله وتوثيق ما شاهده عن طريق الصور.

ويقول إينوك ،المصور المستقل الذي يتخذ من لندن مقراً له: "الدراجات هي طريقة للحياة في جنوب شرق آسيا، هي العمود الفقري للمدينة، تحمل مجموعة واسعة وغير عادية من البضائع".

ويضيف اينوك قائلا إن ما تراه هناك هو مذهل للحواس حيث أنك ترى دراجات محملة بكومة ضخمة من البيض ، وأكياس الثلج الشاهقة أو تلة هائلة من الزهور . إنه أمر مذهلة للغاية.

وكان من هذه الأشياء الغريبة التي يبيعونها على الدراجات: السمك الحي، وجوالين ماء، والبيض، والثلج.