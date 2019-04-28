تناول "البيتزا" و"البرغر" وقت الإجهاد يسبب زيادة الوزن

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

وجدت دراسة أجراها علماء في معهد غارفان للبحوث الطبية في سيدني أن تناول وجبات مثل البيتزا أو البرغر أو رقائق البطاطس "الشيبس" وقت الشعور بالإجهاد يزيد الوزن بينما لا يكون تأثيره ملحوظا في أوقات الراحة.

وأشارت صحيفة "ديلي ميل" التي نشرت الدراسة الى أن العلماء أجروا تجربة على مجموعتين من الفئران، واحدة منها تعاني من الإجهاد والأخرى عادية ليست مجهدة، وقاموا بإطعام المجموعتين الطعام نفسه، الذي يحتوي على سعرات حرارية عالية، مثل البرغر أو البيتزا أو رقائق البطاطس.

وتبين أن الفئران، التي تعاني من الإجهاد لديها ميل أكبر لاكتساب الوزن من تلك التي لا تعاني من الإجهاد.

وقال الأستاذ هيربرت هيرزوغ، الذي قاد الدراسة في أستراليا، إن "هذه الدراسة تشير إلى أننا يجب أن نكون واعين أكثر بما يجب أن نأكله أثناء شعورنا بالإجهاد، وذلك إذا أردنا أن نتجنب الزيادة السريعة في البدانة والسمنة".

وأضاف "هذه الدراسة تعزز حقا فكرة أنه على الرغم من أن تناول الوجبات السريعة أمرا سيئا، فإن تناول وجبات طعام بسعرات حرارية عالية يضاعف من إمكانية الإصابة بالسمنة والبدانة".

وأوضح أن عندما يصاب المرء بالإجهاد، فإنه سيلجأ إلى تناول الوجبات الغنية بالسكريات والدهون.