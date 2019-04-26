إليكم أسهل طريقة للتخلص من الوزن الزائد على الإطلاق

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

عرضت دراسة يابانية حديثة طريقة فعالة وبسيطة قد تغني عن اتباع كل الطرق التي تتطلب مجهوداً كبيراً بهدف التخلص من الوزن الزائد، وقالت إن شرب الماء على معدة فارغة صباح كل يوم يمكن أن يساعد الجسم في التخلص من الوزن الزائد.

وأشارت الدراسة الى ان شرب كأس ماء كبير مباشرة بعض الاستيقاظ من النوم له تأثير إيجابي على الصحة، لأن شرب الماء على معدة فارغة يحسن عمليات تجديد الخلايا والتطهير التي يقوم بها الجسم تلقائياً كل ليلة، ويقوي من فعالية الكبد. وأوضح الموقع أنه يجب شرب الماء كل صباح وعلى رشفات، كما لا ينبغي للماء أن يكون بارداً.

وكانت دراسات سابقة نصحت بشرب الماء يوميا على معدة فارغة وقالت انه يساعد حقاً في تخفيف الوزن،ويزيد من حرق السعرات الحرارية في الجسم، ويساعد أيضاً في تثبيط الشهية والسيطرة على الجوع.

وتتابع الدراسات بالقول ان شرب كوب من الماء قبل تناول الأكل يمكن أن يساعد في الحد من أكل الوجبات الخفيفة وغير الضرورية، ففي اليابان مثلا وضعت الجمعية الطبية اليابانية عدة قواعد لشرب الماء على معدة فارغة. ومن بين أبرز هذه القواعد شرب ما يقارب نصف لتر من الماء مباشرة بعد الاستيقاظ، حيث يفضل البدء بكأس صغير من الماء وزيادة الكمية تدريجياً، ثم الانتظار حوالي 45 دقيقة قبل تناول وجبة الإفطار.