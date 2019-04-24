بالصور.. صياد يعثر على "وحش بحري"!

المصدر: موقع الإمارات اليوم

نشر صياد عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، صورة التقطها بنفسه أثناء صيده الأسماك في اليابان، تظهر سمكة قرش بيضاء كبيرة تشبه "الوحش" عالقة في شبكته، حيث كانت ميتة من الاختناق.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن الصياد غريغ فيلا فوجئ بأنه اصطاد سمكة القرش التي قد سمع عنها في احدى اذاعات الراديو حيث حاول خفر السواحل البحث عنها في وقت سابق.

وأصيب الصياد بالذهول عندما عثر على جثة القرش الذي يبلغ طوله حوالي 20 قدماً، وهي عالقة في شبكة الصيد وفي فمها سلحفاة عملاقة.

ونالت الصور التي نشرها غريغ عبر حسابه اعجاب المتابعين حيث أطلقوا على السلحفاة الضخمة التي كانت في فم القرش "وحشا بحريا"، نظراً لشكلها المخيف.