احذر العودة لممارسة التمارين دون استشارة الطبيب أولا

المصدر: برلين- د ب أ

لا يمكن القول أبدا أن أوان البدء في اتباع أسلوب حياة صحي أفضل، وممارسة المزيد من التمارين الرياضية، قد فات. ولكن كن على حذر قبل الشروع في هذا الأمر. ويجب زيارة الطبيب للحصول على مشورة طبية.

ويقول لوتس هيرتل، رئيس الرابطة الألمانية للصحة، إذا كنت فوق الخمسين من العمر أو أصغر ولكنك لم تمارس الرياضة على مدار العشرين عاما الماضية، يجب زيارة الطبيب أولا قبل طرق باب صالة ممارسة الرياضة مجددا.

وبعدما يطمئنك الطبيب بشأن حالتك الصحية، يفضل تلقي تدريب متخصص قبل البدء في ممارسة الرياضة، حتى تتجنب أي ضرر جراء أداء أي تمرين بشكل خاطئ.

ويوضح هيرتل: "يعتقد المرء أنه يمكن لأي شخص ممارسة الركض. ولكن هناك ركض ثم هناك ركض ملائم".

وخضوع المرء لتدريب على يد متخصص لفترة يمكن أن يساعده في معرفة حدوده.

