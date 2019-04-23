صورة "نادرة" لميسي و"حب طفولته" على الشاطئ

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أظهرت صورة نادرة انتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي لنجم نادي برشلونة الإسباني ليونيل ميسي وهو في سن العاشرة، وزوجته أنتونيلا روكوزو التي كانت في نفس العمر تقريباً.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الصورة النادرة التي جمعت النجم الاسباني وزوجته ورفاقه في سن الطفولة.

وأضافت الصحيفة أن الصورة التقطت على شاطئ بونتا موجوتيس بمنتجع ماريه ديل بلاتا الأرجنتيني، بعد نجاح فريق ميسي آنذاك في بلوغ المراحل النهائية من البطولة التي جمعت فريقه أمام أكبر فرق بالأرجنتين مثل بوكا جونيورز وريفربليت وإنديبندينتي.

وكان ميسي مع فريقه نيولز في بالكارسي التي تبعد مسافة 74 كيلومتر عن ماريه ديل بلاتا، لكنه قرر في يوم راحته الذهاب إلى المنتجع لقضاء يومه مع "حب طفولته"، بصحبة رفاقهما.