السعودية: القبض على 13 إرهابياً خططوا لأعمال تستهدف أمن المملكة

المصدر: الرياض - وام

تمكنت الأجهزة الأمنية السعودية اليوم من القبض على 13 شخصا من العناصر الإرهابية في عملية استباقية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن المتحدث الرسمي برئاسة أمن الدولة السعودية قوله "إنه نتيجة لمتابعة الجهات المختصة لأنشطة العناصر الإرهابية، فقد رصدت مؤشرات قادت بعد تحليلها إلى الكشف عن وجود ترتيبات لتنفيذ أعمال إجرامية يستهدفون بها أمن البلاد ومقدراتها وعلى إثر هذه المعلومات باشرت الجهات المختصة فجر اليوم، عملية أمنية استباقية نتج عنها القبض على 13 شخصاً".

وأكدت رئاسة أمن الدولة السعودية أنها ماضية في متابعة وتعقب العناصر الإرهابية التي تعمل على تنفيذ أجندات لجهات مشبوهة لا تتمنى الخير لهذا الوطن وأهله وتسعى للنيل من أهله واستقراره.