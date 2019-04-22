محمد بن راشد ينشر صورة من متسوق سري لمستوى الخدمات في بريد الإمارات

المصدر: دبي- الامارات اليوم

نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، نائب رئيس الدولة ، رئيس مجلس الوزراء ، حاكم دبي ، صورة وصلت سموه من متسوق سري توضح مستوى الخدمات في بريد الإمارات .

وقال سموه في حسابه الرسمي على تويتر : " وصلتني عبر متسوق سري لمستوى الخدمات في بريد الإمارات ... ليس هذا مستوانا .. ولا خدماتنا .. ولن يكون ضمن فريقي من يستمر في تقديم هذا المستوى "

واضاف أرسلنا فريقا للتحقق من مستوى خدمات بريد الامارات في أحد مراكزهم .. عاد الفريق بهذا التقرير .. أضعه أمام الجميع بكل شفافية .. وأقول لجميع من في الحكومة .. لن يمر شيء دون متابعة بكل شفافية .