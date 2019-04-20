"الأرصاد": فرصة لسقوط الأمطار غدا

المصدر: أبوظبي-وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم على الجبال الشرقية مع احتمال سقوط بعض الأمطار الخفيفة، والرياح معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، تكون مثيرة للغبار.

وقال المركز ــ في نشرته اليومية ــ إن حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 - 25 كم / ساعة، تصل 30 كم/ساعة ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط وسيحدث المد الأول عند الساعة 14:42 والمد الثاني عند الساعة 34:02 أما الجزر الأول فيحدث عند الساعة 08:23 والجزر الثاني عند الساعة 20:15 ..وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط وسيحدث المد الأول عند الساعة 11:32 والمد الثاني عند الساعة 22:57 والجزر الأول عند الساعة 17:15 والجزر الثاني عند الساعة 05:30.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 42 28 45 10

دبي 41 29 40 10

الشارقة 40 24 45 10

عجمان 38 28 55 20

أم القيوين 37 23 60 15

رأس الخيمة 36 24 70 15

الفجيرة 32 25 85 40

العين 41 28 40 15

ليوا 43 26 45 10

الرويس 39 26 50 15

السلع 39 25 45 10

دلما 37 26 70 20

طنب الكبرى 35 25 75 25

طنب الصغرى 35 25 75 25

أبوموسى 35 26 75 30