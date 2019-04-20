امرأة تحرق زوجها حياً في الهند

المصدر: متابعات موقع الإمارات

أقدمت امرأة في ولاية أوتار براديش بالهند على قتل زوجها باشعال النار فيه وهو على قيد الحياة، بسبب عدم رضاها عن لون بشرته الداكن، وذلك كما ذكرت صحيفة "Times of India"، عبر موقعها الإلكتروني.

وأضافت الصحيفة أن الزوجة بريم شري أقدمت على قتل زوجها ساتيافير سينغ، بعد مضي عامين على زواجهما، وإنجابهما طفلتهما الأولى منذ 5 أشهر.

واتهمت الشرطة الهندية الزوجة بقتل زوجها عمداً بعدما أبلغ الجيران الشرطة فور سماعهم صراخاً شديداً منبعثاً من منزل المتهمة، حيث حاولوا إطفاء النيران التي كانت تلتهم جسد الزوج، الذي توفي في اليوم نفسه متأثرا بحروقه الخطيرة، أثناء خضوعه للعلاج في المستشفى.

وجاء في تحقيقات الشرطة كما ذكرت "Times of India"، أن المتهمة بررت فعلتها قائلة إنها تزوجت سينغ دون أن تراه مسبقا، وأنها لم تحبه يوما، بسبب "لون بشرته الداكن جدا"، فأشعلت النيران فيه بينما كان نائماً.

وأضافت المتهمة أنها عمدت إلى سكب الوقود عليه وإحراقه وهو على قيد الحياة.