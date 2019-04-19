معجون أسنان يودي بحياة فتاة تعاني من حساسية لمنتجات الألبان

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

توفيت فتاة تبلغ من العمر 11 عاما بعد أن عانت من رد فعل تحسسي تجاه معجون أسنان وصفه طبيبها لتقوية لثتها.

وتعرضت دنيس سالدات، من كاليفورنيا، والتي كانت تعاني من حساسية من منتجات الألبان، لصدمة حساسية من بروتين الحليب في معجون أسنان موصوف، حيث أعطيت الوصفة من قبل طبيب أسنانها ليساعد في تقوية مينا أسنانها .

وأمضت الأم سنوات في قراءة علامات المكونات على أنابيب معجون الأسنان ولم تر الحليب مدرجا في القائمة، الأمر الذي طمأنها أنه لا يحوي على الحليب.

وبينما كانت الفتاة تغسل أسنانها، خرجت تبحث عن والدتها وهي تبكي وقد تحول لون شفتيها للأزرق، لتدرك الأم على الفور أنها تعاني من صدمة حساسية، حيث يقوم الجهاز المناعي بإطلاق مواد كيميائية في الجسم، ينخفض على إثرها ضغط الدم، وتضيق الشعب الهوائية، الأمر الذي يمنع أي شخص من التنفس بشكل طبيعي.

وعادة ما تحدث الأعراض في غضون دقائق وتشمل النبض، والغثيان، والتقيؤ، والدوخة، واللسان أو الحلق.

وللسيطرة على صدمة الحساسية، يتم حقن محلول الإيبينيفرين - وهو دواء وهرمون - في عضلة الفخذ، مما يؤدي إلى تمدد الأوعية الدموية لاعادة ضغط الدم لمستواه وليتمكن المريض من التنفس مرة أخرى.

واتصلت أخت الفتاة بالإسعاف الذي وصل سريعا وتم نقلها للمشفى، إلا أنها توفيت بعد يومين.

وعلم والداها لاحقا أن معجون الأسنان يحتوي على بروتين مشتق من حليب الأبقار.

وتأمل العائلة أن تساعد المأساة في نشر الوعي حول الحساسية المفرطة وتشجيع الأسر وموظفي المدارس ومقدمي الرعاية على فحص جميع المواد المثيرة للحساسية، وتؤكد أهمية التأكد من مكونات كافة المنتجات التي يستخدمها المصابون بالحساسية.