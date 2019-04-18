اكتشاف آثار "مفترس عملاق" في كينيا

المصدر: جوهانسبرج - (د ب أ)

كشفت دراسة جديدة أن كائنا مفترساً عملاقاً، ربما أكبر من الدب القطبي، كان يتجول في كينيا قبل 23 مليون سنة.

وقد أطلق على هذا الكائن اسم "Simbakubwa kutokaafrika"، والذي يعني بالعربية "أسد ضخم من إفريقيا"، وتم التعرف عليه من الأسنان وشظايا العظام التي تم اكتشافها في غرب كينيا منذ عقود.

ويعتقد باحثون من جامعة أوهايو، الذين أعلنوا عن الكشف في دورية "فيرتبريت باليونتولوجي" أي علم الحفريات الفقارية، أن الوحش كان يزن نحو 1500 كيلوجرام وكان من أكبر الثدييات آكلة اللحوم التي تسكن الأراضي على الإطلاق.

وقال ماثيو بورثز، أحد الباحثين الرئيسيين المشاركين في البحث، اليوم: "بناء على أسنانه الضخمة، كان سيمباكوبوا آكل لحوم عملاق، يزيد في الحجم كثيراً عن الأسد الحديث، وربما أكبر من الدب القطبي".

ومن المحتمل أن يكون هذا الكائن قد تغذى على الأنواع الشبيهة بالفيل وفرس النهر التي كانت تهيم في المنطقة خلال هذه الفترة.