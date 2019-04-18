بالصور.. أميركية تسافر بـ "محمد صلاح" حول العالم

المصدر: موقع الإمارات اليوم

قررت المدونة الأميركية كيري ماكوسكا أن تسافر بقميص اللاعب المصري لنادي ليفربول محمد صلاح حول العالم.

وانتشرت صور ماكوسكا عبر مواقع التواصل الإجتماعي وهي تتجول حول العالم بقميص اللاعب المصري، إلى درجة أن العديد من المصريين في البلدان التي قامت بزيارتها قد تحدثوا إليها حول سبب ارتدائه.

وقالت المدونة الأميركية لموقع "سي ان ان بالعربية"، إن "Mo Salah" ليس فقط أحد أفضل لاعبي كرة القدم في العالم، وإنما رجل عظيم.. إنه أمر مدهش أن يتبرع شخص واحد بهذا الكم من الأموال للجمعيات الخيرية في مصر".

وأضافت ماكوسكا أنها التقت بلاعبها المفضل مرتين، أحدهما في الولايات المتحدة والأخرى في ليفربول، وأكثر ما لفت انتباهها هو تواضعه وابتسامته التي لا تُفارقه، وأيضاً حبه لمعجبيه وتواضعه في الوقوف والتقاط الصور معهم.