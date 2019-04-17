وفاة رئيس بيرو السابق بعدما أطلق النار على نفسه

المصدر: ليما-رويترز

قالت السلطات في بيرو اليوم الأربعاء إن الرئيس السابق آلان جارسيا توفي في مستشفى في ليما بعدما أطلق النار على نفسه لدى وصول الشرطة إلى منزله لاعتقاله فيما يتصل بتحقيق فساد.

كان عمر جارسيا، الذي نفى مرارا ارتكاب أي مخالفة، 69 عاما.

وكتب الرئيس مارتين بيسكارا على تويتر إنه أصيب بالهلع لوفاة جارسيا، وقدم تعازيه لأفراد عائلته.

