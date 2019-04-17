أيِّل يقتل صاحبه خلال إطعامه في أستراليا

المصدر: موقع الإمارات اليوم

لقي رجل حتفه جراء هجوم من أيِّل مستأنس يملكه خلال إطعامه ، وهاجم الأيل أيضا زوجة الرجل وألحق بها إصابات خطيرة في شمال شرقى ولاية فيكتوريا في أستراليا.

وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية أن بول ماكدونالد /47 عاما/ كان قد خرج إلى حديقة منزله لإطعام الحيوان في جنوب مدينة وانجاراتا عندما هاجمه .

ثم تعرضت الزوجة ماندي ماكدونالد لهجوم الأيِّل عندما حاولت إنقاذ زوجها .

ونقلت هيئة الإذاعة الأسترالية أن ابن الضحيتين ضرب الأيِّل بكتلة من الخشب لإنقاذ والدته.

وألحق الأيِّل بالزوجين إصابات خطيرة ، وتوفي الزوج بعد وقت قصير ، فيما ترقد المرأة في حالة خطيرة في مستشفى في ملبورن.

وقالت شرطة ولاية فيكتوريا في بيان: "خدمات الطوارئ موجودة في موقع ريفي بالقرب من وانجاراتا بعد حادث ارتكبه حيوان صباح اليوم ... يُعتقد أن رجلا وامرأة تعرضا لهجوم من قبل أيِّل في منزلهما صباحا" ، مشيرة إلى أن التحقيق جار بشأن الحادث.

وأفادت هيئة الإذاعة الأسترالية بأن الأسرة كانت تربي الأيِّل منذ ست سنوات ،وكان هو الأيِّل الوحيد الذي يعيش في هذا المنزل ، إلى جانب عدد صغير من الأغنام.

وقال ستيف جارليك ،رئيس لجنة إدارة الأيائل في رابطة الأيائل الأسترالية، إنه من غير المعتاد للغاية أن يقتل الأيِّل شخصا.

وأشارت شرطة فيكتوريا إلى أن "مهاجمة الأيائل للأشخاص هي مسألة يقل احتمالها كثيرا عن فرار تلك الحيوانات من أي شخص".

وأعلنت شرطة فيكتوريا أن رجال الشرطة قتلوا الحيوان في موقع الحادث.

يشار إلى أن نوع هذا الأيِّل المهاجم غير معروف ، ولكن هناك عددا كبيرا من أنواع أيائل "سامبر" في شمال شرق فيكتوريا.

ويمكن أن يصل وزن أيائل سامبر إلى 230 كيلوجراما ، وفقا لهيئة إدارة المتنزهات والمحميات الطبيعية في فيكتوريا.

يذكر أن حيوان الأيل يعد أصغر فصائل الغزلان في العالم، وقد تم اكتشافه منذ عام 1999، ويتراوح وزنه بين 10 و90 رطلاً وفقاً لعمره، كما يتميز بوجوده بكثير من الألوان الجذابة، مثل اللون الأسمر واللون الأحمر، بالإضافة إلى اللون البني الداكن أو الأسود، فضلاً عن الفراء الناعم الملمس.