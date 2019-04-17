"كوري" يرتكب مجزرة بسبب تأخر راتبه

المصدر: متابعة موقع الإمارا ت اليوم

قتل خمسة أشخاص وأصيب ثلاثة عشر آخرون بجروح منها خطرة بعدما أضرم رجل من كوريا الجنوبية النار في شقته قبل أن يطعن عددا من السكان الفارين بسكين.

وقالت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن الشرطة المحلية إن خمسة أشخاص، بينهم طفلة في الثانية عشرة من عمرها لقوا حتفهم أثناء فرارهم من المبنى.

وقال الرجل عقب إلقاء القبض عليه في موقع الحادث بعد مواجهة قصيرة مع الشرطة، إنه ارتكب هذه الجرائم" بسبب شعوره بالظلم بسبب تأخر تلقيه رواتبه".

وقال الجيران إن الرجل يعاني من مشاكل عقلية، في حين أخمد رجال الإطفاء النيران بعد 20 دقيقة من اندلاعها.