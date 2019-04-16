محمد بن زايد: ليلة حزينة.. شهدها العالم باحتراق كاتدرائية نوتردام التاريخية

المصدر: موقع الإمارات اليوم

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي عبر حساب سموه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، تضامناً مع فرنسا قيادة وشعباً لخسارة أحد أعرق وأشهر معالم التراث الإنساني العالمي، "ليلة حزينة.. شهدها العالم باحتراق كاتدرائية نوتردام التاريخية في باريس.. نقف متضامنين ومتعاطفين مع فرنسا قيادة وشعباً لخسارة أحد أعرق وأشهر معالم التراث الإنساني العالمي.. هذه المنارات كانت وستظل توحد الشعوب وتجمعهم على الخير".

وكان قد اندلع مساء أمس، حريق في كاتدرائية نوتردام بباريس، مرتبط بأعمال ترميم هذا الصرح الشهير، بحسب فرق الاطفاء.