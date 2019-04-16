بالفيديو.. يرهن ابنته في مطعم مقابل وجبة!!

المصدر: موقع الإمارات اليوم

اضطر أب ترك ابنته رهينة لدى احدى المطاعم في إقليم غوانغ دونغ جنوبي الصين، بعدما اكتشف أنه لا يملك كل ثمن الوجبة التي أكلها!، وذلك كما ذكرت صحيفة صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأضافت الصحيفة أن الأب حين وجد نفسه غير قادر على دفع فاتورة المطعم بأكملها، أخبر القائمين على المطعم بأنه سيترك ابنته رهينة عندهم حتى يستطيع أن يجلب النقود لهم في اليوم التالي.

وحاول العاملون توقيف الأب الذي خرج مسرعاً من المطعم، بينما كانت ابنته تحاول اللحاق به وهي في حالة من البكاء الشديد، ولكن لم يتمكنوا حيث أنه اختفى سريعاً عن الأنظار.

وقالت "ديلي ميل" أن تصرف الأب المريب جعل العاملين يشكون أن يكون الرجل قد اختطف الطفلة، حيث أنه من المستبعد أن يقدم أب حقيقي على هذا الفعل، وهذا ما دفعهم إلى ابلاغ الشرطة بالواقعة.

وبعد مرور ساعات، حضر الأب بعد استطاعته تدبير المبلغ المالي البسيط، لكنه فوجئ بوجود الشرطة التي قام عناصرها بتوبيخه لكن دون اللجوء لعمل اجراء رسمي.

وقال أصحاب المطعم إنهم حاولوا أن يهدئوا روع الطفلة الصغيرة.

وذكر الأب أنه ذهب لإحضار المال على متن دراجة كهربائية، واضطر إلى الانتظار بينما يتم شحنها، وأكد أن ذلك فقط هو ما جعله يترك ابنته لعدة ساعات!.