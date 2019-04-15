اندلاع حريق في كاتدرائية نوتردام في باريس

المصدر: متابعة موقع "الإمارات اليوم"

اندلع حريق، مساء اليوم، في كاتدرائية نوتردام في باريس، "مرتبط على الارجح" باعمال ترميم هذا الصرح الشهير، بحسب فرق الاطفاء.

وافاد عناصر الاطفاء ان الحريق اندلع في الطبقة العليا من الكاتدرائية مع تعذر تحديد مدى خطورته حتى الان، فيما قال المتحدث باسم الكاتدرائية انه اندلع قرابة الساعة 16,50 ت غ.

وأضافت إدارة الإطفاء أن عملية كبرى جارية بينما قال متحدث باسم بلدية المدينة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إنه يجري إخلاء المنطقة.

وبحسب شهود فإنهم تمكنوا من رؤية الدخان وهو يتصاعد من قمة الكاتدرائية التي ترجع للعصور الوسطى كما انتشرت ألسنة اللهب بجانب برجي الكاتدرائية.