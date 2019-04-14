أصابعه تشبه الخنجر.. أخطر طائر في العالم يقتل رجلاً في أميركا

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

قتل رجل في ولاية فلوريدا الأمريكية من قبل طائر الشبنم الذي يعتبر "الطائر الأكثر خطورة في العالم"، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية السبت.

والشبنم هو طائر ضخم لا يطير ويعتبر ثاني أثقل طائر في العالم بعد النعامة وموطنه الأصلي أستراليا وغينيا الجديدة.

وذكرت سلطات مكافحة الحرائق في مقاطعة ألتشاو لصحيفة "جاينيسفيل صن" بأن مالك الشبنم سقط يوم الجمعة في مزرعته بالقرب من الطائر ذي المخالب الكبيرة قبل أن يهاجمه الطائر، ونقل الرجل إلى المستشفى حيث توفي في وقت لاحق.

ووفقا لحديقة حيوان سان دييجو، يعتبر الشبنم "بحق أخطر الطيور في العالم"، حيث يمتلك الشبنم في كل قدم ثلاثة أصابع لكل منها مخلب يشبه الخنجر والأصبع الأوسط يصل طوله إلى 4 بوصات [10 سم]! ويمكن للشبنم أن يجرح أي حيوان مفترس أو أي شيء يمثل تهديد محتمل بضربة سريعة واحدة"، ويمكن أن يصل طول الشبنم الجنوبي إلى 7ر1 متر.

وقالت سلطات الحياة البرية في الولاية إن الرجل كان يقوم بتربية طائر الشبنم الذي يحظى بشعبية لدى جامعي الطيور الغريبة، وفقا للصحيفة.