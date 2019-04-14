مقتل وإصابة 6 أشخاص جراء تصادم طائرتين في نيبال

المصدر: كاتماندو -د ب أ

ذكرت السلطات النيبالية أن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب ثلاثة آخرون اليوم الأحد، عندما اصطدمت طائرة صغيرة بمروحية أثناء إقلاعها من مدرج للطائرات بالقرب من جبل إفرست اليوم الأحد.



وقال المتحدث باسم الشرطة اوتام راج سوبيدي إن طائرة تابعة لخطوط سيمريك الجوية النيبالية كانت تقلع من مطار تنزينج-هيلاري بمدينة لوكلا، البوابة المؤدية إلى إفرست، عندما اصطدمت بمروحية تابعة لخطوط مانانج الجوية على مهبط للطائرات.



وأضاف "لقي مساعد الطيار ورجل شرطة حتفهما في موقع التصادم. وتوفي مسؤول شرطة آخر في مستشفى في كاتماندو".



وتابع أن قائد الطائرة وطيار المروحية وعامل من خطوط "مانانج الجوية"، أصيبوا في الحادث. وأضاف أنه تم نقلهم إلى كاتماندو لتلقي العلاج الطبي.

ولم يصب ركاب الطائرة الأربعة.



وقال المتحدث إن رجال الشرطة كانوا من أفراد شرطة السياحة المنتشرين في المنطقة، مضيفًا أن جميع الجرحى والقتلى نيباليون.

يشار إلى أن المئات من متسلقي الجبال الأجانب يتوجهون إلى المنطقة الجبلية في نيسان/إبريل لتسلق جبل "إفرست" خلال موسم التسلق الذي يستمر حتى مايو.