مخالفة مرورية لسيدة أرضعت طفلتها في سيارتها

المصدر: موقع الإمارات اليوم

لحقت سيدة أميركية مخالفة مرورية بسبب إرضاعها طفلتها في سيارتها المتوقفة في منطقة تجارية بمانهاتن، وذلك كما ذكرت صحيفة "ميل أونلاين" البريطانية.

وأضافت الصحيفة أن الأم غويرمينا رودريغز كانت ترضع طفلتها "3 أسابيع"، والتي كانت تبكي بشدة أسفل رداء يغطيهما، بينما كانت جالسة في المقعد الخلفي للسيارة.

واثار تصرف الشرطي غضب المرأة التي قامت بتصوير الشرطي وهو يبتعد بعد أن سلمها المخالفة.

وقالت المرأة بحسب "ميل أونلاين" إن أحد مستشاري الرضاعة في شؤون الرضاعة الطبيعية، أكد لها إنه ينبغي أن تتجاهل المخالفة لأن الوضع كان "طارئا".

ويبدو أن إدارة شرطة نيويورك بدأت تحقق في المسألة، بحسب الصحيفة.