بالفيديو.. طفلة تعالج أفعى عملاقة!

المصدر: موقع الإمارات اليوم

تداولت مواقع تواصل اجتماعي مقطع فيديو يظهر فتاة صغيرة وهي تعالج أفعى عملاقة يصل طولها إلى15 قدماً، في بلدة تانقيرانغ بوسط إندونيسيا.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الطفلة الأندونيسية ماهراني التي تبلغ من العمر 3 سنوات اكتسبت مهارتها في التعامل مع الحيوانات من والدها الذي يعمل في ميدان تقديم الرعاية الطبية للحيوانات المصابة.

وتظهر اللقطات ماهراني وهي تعالج الأفعي بوضع الدواء على فمها لعلاجها من التقرحات.

وأضافت "ديلي ميل" على لسان والد الطفلة أنه يشعر بالخوف أحيانا ولكن ذلك الإحساس يختفي عندما يراها وهي تلعب وتداوي الحيوانات"، مضيفا "لقد باتت تعرف الآن مكامن الخطر في التعامل مع الحيوانات أو عند علاجها".