غداً.. طقس غائم جزئيا وفرصة لسقوط أمطار رعدية

المصدر: أبو ظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئياً إلى غائم أحياناً، مع سقوط أمطار متفرقة على فترات تكون رعدية أحياناً على بعض المناطق، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً مع السحب، وتكون مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة.

حركة الرياح: شمالية -شمالية شرقية / 30 -40 كم/ساعة بوجه عام، تصل 55 كم/ساعة أحياناً.

الخليج العربي: مضطرب الموج إلى شديد الإضطراب أحياناً فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 18:44 والمد الثاني عند 05:20

أما الجزر الأول عند الساعة 11:50 والجزر الثاني عند الساعة 22:31

وبحر عمان: متوسط - مضطرب أحيانا فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:25 والمد الثاني عند الساعة 02:03 .والجزر الأول عند الساعة 08:26 والجزر الثاني عند الساعة 21:13 .وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: