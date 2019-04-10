رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يعزون الرئيس المصري في ضحايا الهجوم الإرهابي بسيناء

المصدر: أبوظبي -وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة برقية تعزية إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة أمنية في مدينة الشيخ زويد في سيناء وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تعزية مماثلتين إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.