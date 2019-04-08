مصري يسرق خاتم وريث نابليون بونابرت

المصدر: موقع الإمارات اليوم

تمكنت الشرطة الفرنسية من القبض على لص قام بسرقة خاتماً يعود إلى الأمير جان كريستوف نابليون، وريث نابليون بونابرت وخليفته المفترض على عرش فرنسا، وذلك كما ذكرت صحيفة "تليغراف" البريطانية. اليوم.

وأضافت الصحيفة أن المتهم معروف كسارق لدى أجهزة الأمن الفرنسية التي قبضت عليه في منزله خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، واستطاعت استعادة الخاتم الذي لم يكن السارق يعرف قيمته الحقيقية.

وأشارت الصحيفة أن اللص الذي يحمل الجنسية المصرية سرق الخاتم من حقيبة الكونتيسة أولمبيا فون آركو زينبيرغ خطيبة جان كريستوف وريث نابليون بونابرت، بينما كان الخطيبة تاركة حقيبتها في سيارتهما غير المغلقة بإحكام خارج أحد فنادق باريس مساء الاثنين الماضي، فيما ظل الخطيبان بالقرب منها وعيونهما عليها، لكن عندما عادا إليها بعد دقائق قليلة، كانت الحقيبة قد اختفت.

واستطاعت الشرطة الفرنسية التعرف إلى اللص بعد استخدامه إحدى بطاقات الائتمان الخاصة بالكونتيسة في أحد مطاعم السوشي بباريس. وعلى الفور تواصلت الشرطة مع المطعم، لكن المسؤول أبلغهما أن الرجل غادر المطعم قبل لحظات.

ثم تبين أن السارق حجز غرفة في أحد الفنادق القريبة بواسطة نفس البطاقة المصرفية، وهناك تمكنت الشرطة من الحصول على صورة للسارق بواسطة كاميرا المراقبة.

وأعادت الشرطة الفرنسية الخاتم المسروق، الذي تقدر قيمته بحوالي مليون جنيه إسترليني (1.3 مليون دولار)، إلى الأمير جان كريستوف نابليون، وريث نابليون بونابرت وخليفته المفترض على عرش فرنسا.

يشار إلى أن وريث نابليون جان كريستوف، البالغ من العمر 32 عاما، يعمل مصرفيا في مجال الاستثمارات في لندن، وكان قد أشهر خطوبته على أولمبيا، الألمانية المولد وابنة الكونت ريبراند والدوقة النمساوية ماريا بياتريس، وهي تنحدر من عائلات ملكية إيطالية وفرنسية الأصل، في مارس الماضي.