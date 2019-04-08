نيسان تعزل كارلوس غصن من مجلس الإدارة

المصدر: طوكيو - د ب أ

قررت شركة نيسان موتور اليابانية اليوم الاثنين عزل الرئيس السابق للشركة كارلوس غصن، من مجلس إدارتها وذلك خلال اجتماع جمعية عمومية غير عادي للمساهمين في أعقاب إلقاء القبض عليه وتوجيه الاتهام إليه.

ووافق المساهمون في نيسان أيضا على تعيين رئيس مجلس إدارة رينو الجديد جان دومينيك سينارد كعضو جديد في مجلس الإدارة.

وقرر المساهمون أيضا إقالة جريج كيلي، الساعد الأيمن لغصن، من مجلس الإدارة بعد اتهامه بالتعاون مع الرئيس السابق في مزاعم بإساءة الإدارة المالية.

يشار إلى أنه في عام 1999، أرسلت رينو غصن لإحداث تحول في نيسان، والتي كانت على وشك الإفلاس، بعد تشكيلها تحالف رأسمالي مع شركة صناعة السيارات اليابانية، وباع تحالف رينو-نيسان-ميتسوبيشي موتورز أكثر من 10 ملايين سيارة في عام 2018 بعد قيام غصن بإعادة تنشيط سيارات نيسان.

وألقي القبض على غصن في طوكيو في نوفمبر الماضي، وهو يواجه اتهامات بالفساد المالي، وخيانة الثقة بعد مزاعم بعدم الإفصاح عن نحو 82 مليون دولار من راتبه وبتحويل خسائر مالية شخصية إلى حسابات نيسان خلال الأزمة المالية.