الأطعمة المصنعة ترفع معدل الوفيات

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

كشفت دراسة أن النقانق والبرغر تقتل أكثر من 4000 بريطاني في السنة.

حيث ترفع اللحوم المصنعة معدلات الوفيات وفقا لنتائج الدراسة المنشورة في مجلة لانسيت الطبية.

وبحسب العلماء، فقد تسببت التغذية السيئة بـ 90 ألف حالة وفاة في بريطانيا في عام 2017 بسبب عوامل مثل عدم تناول ما يكفي من الفواكه والخضروات.

وحلل الباحثون معدلات الوفيات الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان في 195 دولة ، وكذلك تناول البحث 15 مكونا رئيسا في الأطعمة أو المشروبات.

ووجدوا أن تناول الكثير من الأطعمة المصنعة تسبب في وفاة 4300 شخص، فيما تسبب تناول الملح بكميات كبيرة بأكثر من 14 ألف حالة وفاة.

وتسببت اللحوم الحمراء بـ 369 حالة وفاة بينما كانت المشروبات السكرية مسؤولة عن 1900 حالة وفاة.

ومن العوامل الأخرى التي تم قياسها الوجبة الغذائية التي تفتقر إلى المكسرات والبذور والبقوليات والحبوب الكاملة والحليب والألياف والكالسيوم والمأكولات البحرية والأحماض الدهنية أوميغا 3 والدهون غير المشبعة المتعددة.

وتسببت قلة الفاكهة بـ 18400 حالة وفاة والخضروات بـ 13400 حالة وفاة والحبوب الكاملة 24200 حالة وفاة.

وقال المؤلف كريستوفر موراي من جامعة واشنطن: "سوء التغذية مسؤول عن الوفيات أكثر من أي عامل خطر آخر في العالم.

وأضاف: "على الرغم من أن الصوديوم والسكر والدهون كانت محور المناقشات المتعلقة بالصحة على مدار العقدين الماضيين، فإن تقييمنا يشير إلى أن عوامل الخطر الغذائية الرئيسية تتمثل في تناول كميات كبيرة من الصوديوم (الملح)، أو تناول كميات قليلة من الأطعمة الصحية، مثل الحبوب الكاملة، الفاكهة والمكسرات والبذور والخضروات ".

وشهدت بريطانيا معدلات وفيات مرتفعة جدا بسبب اللحوم المصنعة.

ويوصي العلماء بألا تتجاوز حصة الفرد من اللحوم المصنعة بشكل يومي 24 غراما ما يعادل ربع قرص برغر.

ويتسبب النظام الغذائي السيئ بـ 11 مليون حالة وفاة حول العالم، مقارنة بثمانية ملايين سببها التدخين.