مفاجأة.. بطل حرب ثوري كان امرأة

المصدر: واشنطن-د ب أ

ذكرت دراسة جديدة أن بطل الحرب الثورية الأمريكية "كازيمير بولاسكي" كان امرأة أو ثنائي الجنس، وفقا لفيلم وثائقي من المقرر إذاعته غدا الاثنين.

ويعود الفضل للجنرال، البولندي المولد، في إنقاذ حياة جورج واشنطن أثناء الحرب ضد بريطانيا خلال الفترة بين عامي 1775-83، وهو المعروف بـ " الأب الروحي لسلاح الخيالة الأمريكي".

وتوجه بولاسكي إلى الولايات المتحدة متطوعا للقتال، وكان معروفا بشجاعته الاستثنائية في المعارك بالإضافة إلى كونه يتسم بسمات خاصة جدا، فهو صعب المراس وليس لديه رغبة في النساء أو الخمر.

وقام الباحثون لأول مرة باكتشاف جنس بولاسكي قبل 20 عامًا، عندما تم تفكيك نصب تذكاري للجنرال في سافانا، بولاية جورجيا، واستخراج عظام بولاسكي.

ودرس تشارلز ميربس، عالم أنثروبولوجيا الطب الشرعي في ذلك الوقت بجامعة ولاية أريزونا، عظام بولاسكي بمشاركة كارين بيرنز، عالمة الأنثروبولوجيا الفيزيائية.

وأبلغ ميربس الجامعة في مادة نُشرت هذا الأسبوع: "قالت لي الدكتورة بيرنز قبل أن ادخل 'أدخل ولا تخرج صارخا' و"قالت ادرسها بعناية فائقة وشاملة ومن ثم دعنا نجلس ونناقشها. دخلت ورأيت على الفور ما كانت تتحدث عنه".

وأضاف "الهيكل العظمي تقريبا مثل ما يمكن أن يكون لدى الإناث".

في ذلك الوقت، على الرغم من تتبع عظام أحد الأقارب الإناث لبولاسكي، لم يكن لدى الباحثين تقنيات الحمض النووي التي يمكن أن تثبت بشكل قاطع أن العظام الموجودة في النصب التذكاري تخص بولاسكي.

ومع ذلك في العام الماضي، تناول ثلاثة باحثين في جامعة ولاية أريزونا القضية مرة أخرى- وتمكنوا من مطابقة ميتوكوندريا الحمض النووي بين كل من بولاسكي وحفيدة شقيقته.

ومن المقرر أن يذاع الفيلم الوثائقي "قصص أمريكا الخفية: الجنرال كان امرأة؟" يوم غد الاثنين على قناة سميثسونيان الأمريكية.

وأصيب بولاسكي بجروح خطيرة في معركة عام 1779 في سافانا وتوفي بعدها بأيام.وأصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بيانًا العام الماضي، أعلن فيه يوم 11 تشرين أول/أكتوبر يوم ذكرى الجنرال بولاسكي.

وتتفق السمات الأخرى للهيكل العظمي، بما في ذلك القامة والعمر وبنية الجسم العامة مع ما يعرفه الباحثون عن بولاسكي.

وتُظهر صورة رسمت لبولاسكي خلال حياته بقعة سوداء أسفل عينه اليسرى. ويقول ميربس "يوجد في الجمجمة عيب في العظام في هذه المنطقة بالضبط".

وكان معروفا أن الجنرال قد جرح يده اليمنى في معركة في روسيا -وتظهر في الهيكل العظمي أثار تعافي من إصابة كسر في اليد اليمنى.

وقال ميربس "الآن نعلم أن العظام الموجودة في النصب تعود بالفعل لبولاسكي، ولكن لدينا مشكلة حقيقة في كونها أنثى".