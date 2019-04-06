"واتس أب" جديد اعتمدته 5 ملايين شركة حتى الآن

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

بات بإمكان جميع مستخدمي نظام التشغيل آي أو إس iOS في جميع أنحاء العالم استخدام تطبيق واتس اب للأعمال WhatsApp Business، وهو إصدار من تطبيق المراسلة الذي يتيح للشركات الصغيرة التواصل مع عملائها.

وتجدون التطبيق متوفرا على "آب ستور" مجانا لنظام آي أو إس iOS بعد أن تم الإعلان عنه الشهر الماضي، لكن في عدد من بلدان العالم.

وتقتصر مهمة WhatsApp Business على بحث الشركات عن طريقة مجدية للتفاعل والتواصل مع العملاء.

أما الفرق بين واتس اب الخاص بالتراسل الفوري و WhatsApp Business فإن هذا الأخير يتيح لأصحاب الأعمال والشركات إعداد ملف تعريف تجاري لمشاركة تفاصيل مثل البريد الإلكتروني، وعنوان المتجر وموقع الويب.

وأكدت "واتس أب" أن أكثر من 5 ملايين شركة تجارية حول العالم تستخدم الخدمة حاليا كونها تتضمن أدوات مراسلة متنوعة وتسهل عليها إجراء كل أنواع الاتصال وبشكل فائق السرعة والسهولة.