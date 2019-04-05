ولادة نادرة.. طفل مصري برأسين وقلب واحد

المصدر: موقع الإمارات اليوم

شهدت محافظة أسوان جنوب مصر ولادة نادرة لطفل برأسين وقلب واحد، وذلك كما ذكرت صحيفة الوطن المصرية عبر موقعها الإلكتروني.

وأضافت الصحيفة أن سيدة 25 عاما، وضعت طفلاً برأسين وقلب واحد بأحدى العيادات الخاصة في محافظة أسوان، جنوب مصر.

وقالت الصحيفة على لسان وكيل وزارة الصحة في أسوان إيهاب حنفي، إن الطفل نقل إلى حضانة في إحدى المستشفيات بأسوان لمتابعة حالته الصحية، أمس".

وأشار حنفي كما قالت "الوطن"، إلى أن هذه الولادة تعد نادرة، لأن الطفل خرج برأسين وعمودين فقريين وأمعاء وقلب وجذع واحد.

وأكد وكيل وزارة الصحة في أسوان أن حالة الرضيع الصحية جيدة، مشيرا أنه سينقل بعد أيام إلى المركز القومي للبحوث في القاهرة لمتابعة حالته.