عبدالله الرويشد يظهر في فيديو بعد تعرضه لإصابة قوية في كتفه

أطل الفنان عبدالله الرويشد في مقطع فيديو، نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، موجها الشكر لكل من اطمأن على حالته الصحية بعد تعرضه لإصابة قوية في كتفه، إثر تعثره على المسرح خلال حفله بمركز جابر الأحمد الثقافي بالكويت.
وظهر الفنان الرويشد بصحة جيدة، متحدثاً عن حالة، وسعادته البالغة بتواجد المحبين حوله أثناء العلاج، موجهاً الشكر لشيوخ الكويت، وأهلها، وكافة المعجبين العرب بفنه الأصيل.
قدر الله وماشاء فعل— عبدالله الرويشد (@ruwaishid_com) April 2, 2019
الحمدلله
احبكم واموت عليكم
مشكورين ❤
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.#عبدالله_الرويشد pic.twitter.com/cTHOZYFvlu