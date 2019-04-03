عبدالله الرويشد يظهر في فيديو بعد تعرضه لإصابة قوية في كتفه

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أطل الفنان عبدالله الرويشد في مقطع فيديو، نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، موجها الشكر لكل من اطمأن على حالته الصحية بعد تعرضه لإصابة قوية في كتفه، إثر تعثره على المسرح خلال حفله بمركز جابر الأحمد الثقافي بالكويت.

وظهر الفنان الرويشد بصحة جيدة، متحدثاً عن حالة، وسعادته البالغة بتواجد المحبين حوله أثناء العلاج، موجهاً الشكر لشيوخ الكويت، وأهلها، وكافة المعجبين العرب بفنه الأصيل.

قدر الله وماشاء فعل

الحمدلله

احبكم واموت عليكم

مشكورين ❤

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.#عبدالله_الرويشد pic.twitter.com/cTHOZYFvlu — عبدالله الرويشد (@ruwaishid_com) April 2, 2019