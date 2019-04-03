تعرف إلى مزايا "سناب شات" الجديدة

المصدر: موقع الامارات اليوم

رصدت مهندسة، أصبحت تنشط في الآونة الأخيرة باكتشاف المزايا التجريبية المخفية في العديد من التطبيقات والخدمات، أن" سناب شات" يعمل على مزايا جديدة يعزز خاصية مشاركة المواقع التي توفرها لمستخدميها، ذلك حسب مانشره موقع "العربية".

وقالت المهندسة إن سناب شات تعمل في الوقت الراهن على اختبار واجهة مستخدم جديدة لخاصية "خريطة سناب" Snap Map، على نحو يتضمن ميزتين جديدتين هما: "الحالة" Status و "جواز السفر" Passport.

وأوضحت أن ميزة "الحالة" Status سوف تتيح للمستخدمين تسجيل الموقع باستخدام الرموز التعبيرية الخاصة بسناب شات "بيتموجي" Bitmoji، أما ميزة "جواز السفر" Passport فهي سجل خاص لميزة "الحالة"، حيث يمكن للمستخدمين حذف تسجيلات الدخول السابقة فردياً.

ونشرت عدداً من لقطات الشاشة للميزتين الجديدتين، وتضمنت اللقطات توضيحاً لهما، إذ تسأل ميزة "الحالة" Status المستخدمين: "ماذا الذي تنوي فعله الآن؟" مع عبارة "شارك اللحظة مع الحالة"، ثم توضيح أنها تسمح للمستخدمين بمشاركة موقعهم ونشاطهم الحالي، على أن تكون الحالة مرئية للأصدقاء الذي يشاركون الموقع معهم فقط.

وتهدف سناب شات من خلال ميزة الحالة إلى حل واحدة من المشكلات التي تواجه مستخدميها، وهي أنهم قد يقومون في بعض الأحيان بمشاركة الموقع حيث هم، لكنهم في الوقت ذاته منشغلون في أمر ما. لذا فمن خلال ميزة "الحالة" Status يمكن مشاركة الموقع وتوضيح النشاط الحالي، ليفهم الأصدقاء ما إن كان المستخدم مشغولاً في أمر ما أو متفرغاً لقضاء بعض الوقت معهم.

أما ميزة "جواز السفر" Passport فهي توضح نفسها وتسمح للمستخدمين بتعقب الأماكن التي زاروها، بالإضافة إلى المواقع التي شاركوها عبر ميزة "الحالة" مع تضمين أسماء الأصدقاء الذين كانوا معهم. وتوضح أيضاً أن لا أحد يمكنه رؤية سجل "جواز السفر" Passport إلا المستخدم نفسه مع إمكانية حذف السجل في أي وقت.

وأكد متحدث باسم شركة سناب المالكة لخدمة سناب شات، العمل على اختبار المزايا الجديدة لموقع "تك كرنتش" TechCrunch قائلاً: "نعم، نقوم حالياً باختبار طرق جديدة لمستخدمي سناب شات لتحسين التواصل على خريطة سناب لتحسين التواصل على خريطة سناب مع أصدقائهم".

كما أشار إلى أنه "يتم تشغيل هذا الاختبار مع نسبة من مستخدمي سناب شات في أستراليا".