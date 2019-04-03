الدفاع الجوي السعودي يدمر طائرتين بدون طيار أطلقتهما ميليشيا الحوثي باتجاه خميس مشيط

المصدر: الرياض - وام

تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراض وتدمير طائرتين بدون طيار أطلقتهما ميليشيا الحوثي باتجاه مدينة خميس مشيط.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" قوله.. إن منظومة الدفاع الجوي الملكي السعودي رصدت مساء أمس، جسمين غير معرّفه باتجاه الأعيان المدنية في مدينة خميس مشيط وتم التعامل مع الهدفين بحسب قواعد الاشتباك وتدميرها.

وأضاف أنه ونتيجة لاعتراض الطائرتين المعاديتين "الحوثية" فقد تناثرت الشظايا على منطقتين سكنيتين نتج عنها إصابة 5 أشخاص مدنيين بينهم امرأة وطفل، ووقوع بعض الأضرار المادية في عدد من المنازل و4 مركبات.

وأشار المالكي إلى أن استمرار المحاولات المتكررة للمليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران في استهداف الأعيان المدنية والمدنيين من خلال هجمات الطائرات بدون طيار وكذلك الزوارق المفخخة والمسيّرة عن بعد، واتخاذ محافظة الحديدة تحديداً نقطة لانطلاق هذه العمليات الإرهابية والعدائية يأتي في الوقت الذي تلتزم فيه قيادة قوات التحالف بوقف إطلاق النار بالحديدة تماشياً مع اتفاق "استوكهولم"، وأن المليشيا بهذه الأعمال الإرهابية تسعى لاستفزاز قوات التحالف لتنفيذ عمل عسكري بمحافظة الحديدة.

وأكد العقيد المالكي التزام قيادة القوات المشتركة للتحالف بدعم الجهود السياسية للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن وكذلك رئيس لجنة إعادة الانتشار لإنجاح تنفيذ اتفاق استوكهولم، محذراً في الوقت نفسه من أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تُحذر وبأشد العبارات المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من استهدافها للأعيان المدنية والمدنيين وأن استخدامها لأساليب إرهابية في الهجوم الانتحاري سيكون له وسائل ردع حازمة وستتخذ قيادة القوات المشتركة الإجراءات الرادعة كافة بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.