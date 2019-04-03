بالصور.. لم يقص شعره لأكثر من نصف قرن!

المصدر: موقع الإمارات اليوم

تداولت مواقع تواصل اجتماعي صوراً لرجل سبعيني لم يقص شعر رأسه لأكثر من 54 عام، وذلك كما ذكر موقع odditycentral، المتخصص بالأخبار الغريبة والطرائف.

وأضاف الموقع الإخباري أن بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي قاموا بدعم الصيني آك يزينغ 77 عاماً لتشجيعه على المشاركة بالمنافسة على لقب أطول شعر في العالم بسجل "غينيس" للأرقام القياسية.

وقالت وسائل اعلام صينية إن عملية غسل شعر يزينغ وتجفيفه الذي يصل طوله إلى 5.5 أمتار. تستغرق ثلاث ساعات.

وقد عرض عليه أحدهم شراء شعره مقابل مبلغ وقدره 570 دولار أميركي سنة 1970، إلا أنه رفض العرض رغم الصعوبات التي يواجهها في الحفاظ على شعره الطويل وخصوصا عندما يغادر منزله.