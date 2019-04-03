بالصور.. هاري وميغان ينشان حسابهما على إنستغرام

المصدر: رويترز والإمارات اليوم

دشن الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان ماركل حسابهما الرسمي على إنستغرام، أمس، تحت اسم "ساسكس رويال".

وكان الزوجان اللذان ينتظران قدوم أول مولود لهما خلال بضعة أشهر ينشران صورهما قبل انشاء حساب خاص لهما عبر آخر يديره قصر كينزنغتون، حيث كان يضم صورا عن أنشطة الأمير وليام وعائلته.

ومع أول صورة نشراها على الحساب الجديد، كتب الزوجان هذا التعليق: "مرحبا بكم في حسابنا الرسمي على إنستجرام. نتطلع لأن نشارككم الأنشطة التي تحفزنا والقضايا التي ندعمها والإعلانات المهمة وفرصة تسليط الضوء على موضوعات رئيسية".