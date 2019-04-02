فرصة لسقوط أمطارعلى بعض المناطق غداً

المصدر: أبو ظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق مع فرصة لسقوط بعض الأمطار على المناطق الغربية والساحلية، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة أحياناً تكون مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة.

حركة الرياح شمالية شرقية - شرقية / 20 - 30 كم/ ساعة، تصل إلى 40 كم/ساعة على البحر. والخليج العربي: مضطرب يصبح متوسط الموج بعد الظهر..فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:07 والمد الثاني عند 01:16 . أما الجزر الأول عند الساعة 18:44 والجزر الثاني عند الساعة 06:41 .وبحر عمان: خفيف - متوسط الموج..فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:46 الثاني عند الساعة 21:14 الجزر الأول عند الساعة 14:58 والجزر الثاني عند الساعة 03:34.