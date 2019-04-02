أضرار الوجبات السريعة على المديين القصير والبعيد

المصدر: ترجمة موقع "الإمارات اليوم"

نشر موقع مجلة "Medical News Today"، اليوم، دراسة حول أضرار تناول الوجبات السريعة على المديين القصير والبعيد.

يشير مصطلح "الوجبات السريعة" عموما إلى الطعام الذي يتناوله الناس على وجه السرعة سواء خارج أو داخل المنزل. إلا أن هناك الكثير من الدراسات التي توضح الآثار الصحية السلبية العديدة للإفراط في تناول الوجبات السريعة على المديين القصير والبعيد.

وغالبا ما تكون الوجبات السريعة سيئة للغاية من حيث التغذية، وبحسب دراسة في مجلة Health Promotion Perspectives، فإن الوجبات السريعة تحتوي بشكل عام على العديد من المواد غير الصحية. فهي غنية بالسكر والملح والدهون المشبعة أو غير المشبعة، وكذلك تحتوي على العديد من المواد الحافظة والمكونات المصنعة. كما أنها منخفضة في العناصر الغذائية المفيدة.

تأثير الوجبات السريعة على المدى القصير:

نظرًا لأن الوجبات السريعة غنية بالسكر والملح والدهون المشبعة أو غير المشبعة، فإن هذا يؤدي إلى الشعور الدائم بالجوع، حيث تشير نتائج دراسة في مجلة Nutrition Research and Practice إلى أن تناول الأطعمة التي تحتوي على المزيد من السكر في الوجبة الأولى من اليوم قد تجعل الشخص يشعر بالجوع والشعور برغبة تناول الوجبة التالية خلال فترة زمنية قصيرة، وذلك على عكس ما يحدث عند تناول وجبة منخفضة السكر.

ويعتقد الأطباء وأخصائيو التغذية وغيرهم من خبراء الصحة أن السبب في ذلك هو أن الأطعمة السكرية هي الأسوء من ناحية توفير الشعور بالشبع أو الشعور بالامتلاء.

كذلك، فإن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات تزيد من حاجة الجسم للأنسولين، مما يؤدي أيضًا إلى الشعور بالجوع خلال فترة زمنية قصيرة بعد الوجبة ما يزيد احتمال تناول سعرات حرارية خلال اليوم أكثر من اللازم. ويشار إلى أن العديد من شركات الوجبات السريعة تقوم مؤخرا بوضع عدد السعرات الحرارية لكل وجبة، إلا أنه لا يمكن الوثوق بهذا الأرقام حيث أنه لا أحد يعرف فيما إذا كانت صحيحة أم لا.

وبحسب الدراسة، أيضا، فإن هذه الوجبات التي تحتوي على نسبة عالية من الملح تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم كما أن لها تأثير سلبي على الأوعية الدموية، وتخزين السوائل في الجسم.

ويذكر أن الوجبات السريعة غالبا ما تتمتع بمذاق لذيذ ومستساغ ما يؤدي إلى تناولها بطريقة سريعة دون مضغها جيدا ما يؤدّي إلى زيادة الوزن وإلى إثارة مشاكل قلبية.

التأثير على المدى الطويل:

أكدت الكثير من الأبحاث والدراسات على أن المواظبة على أكل الوجبات السريعة قد تتسبب بالعديد من المخاطر على جسم الإنسان على المدى الطويل ما يؤدي إلى أمراضٍ خطيرةٍ وقاتلة، وذلك لأن معظمها غني بالسكر والملح والدهون المشبعة والدهون غير المشبعة والمكونات المعالجة والسعرات الحرارية، ومنخفضة في مضادات الأكسدة والألياف والعديد من العناصر الغذائية الأخرى.