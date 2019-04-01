السلطات الأردنية تنشر تفاصيل جريمة قتل الطفلة "نيبال أبو دية"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

هزت قضية اختفاء الطفلة، نيبال أبو دية، منذ الأربعاء الماضي الشارع الأردني، وتفاعل المواطنون مع أهل الطفلة ذات الـ4 سنوات بشكل واسع وسط ذهول واستنكار كبيرين.

وعلى وجه السرعة حددت مديرية الشرطة في محافظة الزرقاء هوية قاتل "نيبال التي عثر على جثتها بعد أيام من اختفائها ونشرت تفاصيل الواقعة كاملة حيث ذكرت أن فريق التحقيق تابع تحقيقه بعدة احتمالات، بما توفرت لديه من معلومات قبل العثور على جثة الطفلة .

ووزع الفريق جهوده في عدة مسارات بهدف الكشف عن الجاني، حيث قادت التحقيقات إلى الاشتباه بحدث من مواليد العام 2002، من سكان ذات العمارة التي عُثر فيها على جثة الطفلة.

وقال الأمن العام إنه وبعد إلقاء القبض على الحدث وبالتحقيق معه بحضور ولي أمره، أفاد أن الطفلة حضرت مع والدتها إلى منزل ذويه، وبعدها خرجت إلى ملجأ العمارة التي يسكن بها، لحق بها بنية الاعتداء عليها جنسيا.

وبحسب اعتراف المتهم، فإن الطفلة قامت بالصراخ، ما دفعه لضربها بواسطة أداة حادة كانت في المكان على رأسها عدة مرات، ثم قام بوضع قطع من الخردة فوق جثتها.

تم تحويل جثة الطفلة للطب الشرعي، وقام قسم مسرح الجريمة باتخاذ إجراءاته لتحريز كافة الأدلة والعينات.

وقررت لجنة الطب الشرعي المكلفة بالكشف على الجثة أن الوفاة ناتجة عن تهتك الدماغ، ونزف دموي في أغشيته نتج عن كسور في عظام الجمجمة، وأن هذه الإصابات نتجت عن الارتطام بجسم صلب حاد، ولا آثار لأي إصابات أخرى في باقي الجسم، وأودعت القضية للمدعي العام، الذي قرر توقيف الحدث الجاني عن تهمة القتل خلافا لأحكام القانون.