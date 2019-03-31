التفكير بالقهوة له نفس تأثير تناولها

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

توصلت دراسة أجريت في جامعة تورنتو، إلى أن مجرد التفكير في القهوة يمكن أن يجعل العقل أكثر يقظة وانتباها.

وقال مؤلف مشارك في الدراسة الدكتور سام ماجليو إن الناس غالبا ما يفكرون في تناول القهوة، دون شربها فعليا، وأردنا أن نرى ما إذا كان هناك ارتباط بين القهوة وتناولها ومجرد التفكير بها أو طرح فكرتها، بحيث إذا قمنا ببساطة بتعريض الناس للإشارات ذات الصلة بالقهوة، ستزداد حماستهم الفيزيولوجية، كما لو شربوا القهوة بالفعل".

وعرض في أربع دراسات منفصلة، الشاي والقهوة أمام المشاركين، ليدرس الباحثون تأثير كل منهما، ووجدوا أن المشاركين الذين تم تعريضهم لموضوعات ذات الصلة بالقهوة كانوا أكثر دقة ويقظة من أولئك الذين عرضوا على موضوعات تتعلق بالشاي.

وأوضح الدكتور ماجليو أن مجرد التفكير بالقهوة له العديد من الآثار حول كيفية معالجة الأشخاص للمعلومات واتخاذ القرارات.

ويأمل الباحثون في دراسة تأثير أنواع مختلفة من الأطعمة والمشروبات كمشروبات الطاقة وما إذا كان التفكير بها قد يجعلنا نشعر بمزيد من الطاقة.