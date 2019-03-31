افتتاح فرع جديد لـ "جونز ذا جروسر" في دبي مول

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

افتتح جونز ذا جروسر فرعه الرابع عشر بدولة الإمارات العربية المتحدة رسمياً في دبي مول ليصبح بذلك أول فرع يتم افتتاحه بالشراكة مع مجموعة الفطيم.

ويعكس تصميم هذا المطعم الرائع جوهر مفهومه الفريد الذي يدور حول تقديم الأطباق الفاخرة للحياة اليومية، حيث يشمل مطبخ مفتوح ومخبز وقسم للمعجنات والمأكولات الجاهزة وغرفة الأجبان إلى جانب غرفة اللحوم المعتقة التي تحوي خيارات متعددة من أجود أنواع شرائح اللحوم الباردة الفاخرة. كما سيحظى مرتادي المطعم بتجارب استثنائية لا مثيل لها في متجر جونز ذا جروسر الذي يقدم خيارات متنوعة من المأكولات الجاهزة، علاوة على العديد من الأصناف العالية الجودة من منتجات التجزئة الفاخرة والمكونات الطبيعية الغنية.

يضم الفرع الجديد في دبي مول 100 مقعد على الشرفة المطلة على المناظر الخلابة لنافورة دبي، كما سيحتوي على منطقة لعب مخصصة للأطفال، وكارافان قهوة جونز يقدّم تشكيلة متنوعة من السموذي والعصائر واللاتيه.

ومن جانبه قال رئيس الفطيم للتجزئة بول ديلاوتر: "نفخر في مجموعة الفطيم بتقديمنا تجارب استثنائية إلى قاعدة عملائنا، وبالتأكيد فإنّ جونز ذا جروسر ليست استثناءً من ذلك. وبما يقدمه فريقنا التشغيلي من التزام وخبرة، وعلاوة على ما يتمتع به مؤسسي جونز ذا جروسر من تفانٍ، فإننا نتطلع قدماً نحو تعزيز العلامة التجارية وما تقدمه من تجارب متميزة في دولة الإمارات العربية المتحدة."

تقدم قائمة المشاوي الشهية التي أطلقها جونز ذا جروسر في دبي مول مؤخراً أطباق استثنائية، حيث تتوفر خيارات رائعة تتمثل بكتف لحم الضأن المتبّل بالبهارات المغربية على خبز الروزماري، وطبق جونز المميز توماهوك لحم الأنغوس الأسود الأسترالي المعتّق، وبرجر لحم واغيو البقري مع جبنة البري وهريسة الدجاج المشوي على الفحم.

وإن كنت ترغب في تناول وجبة مع الأصدقاء فقم بتجربة قائمة المشاركة من جونز ذا جروسر التي تزخر بالأطباق المميزة والشهية مثل طبق الأجبان المتنوعة وطبق الأصناف المملحة والمعتقة وطبق جونز للمشاركة، المعدّة من أجود المكونات في غرفة اللحوم المعتقة وغرفة الجبنة الخاصة.