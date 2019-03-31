مقتل 7 أشخاص بانفجار مصنع في الصين

المصدر: بكين - د ب أ

لقي 7 أشخاص حتفهم وأصيب 5 أخرون، اليوم، في انفجار بمصنع لسباكة المعادن في شرق الصين.

ووقع الانفجار داخل حاوية لخردة المعادن في شركة "وافير تكنولوجي" المحدودة بمدينة كنشان في الساعة 07:12 صباح الأحد بتوقيت الصين، بحسب وكالة أنباء شينخوا الصينية.



ويقع المصنع في منطقة صناعية تبعد 50 كيلو مترا غرب شنغهاي.

وتعتبر الانفجارات في المصانع الصينية أمرا معتادا نظرا للتراخي في تطبيق قوانين السلامة.

وكان لقي 5 أشخاص حتفهم وأصيب 3 آخرون، أمس، في انفجار مصنع شرقي محافظة شاندونج.

وفي الأسبوع الماضي، حدث انفجار بمصنع للمواد الكيماوية في محافظة جيانجسو، بالقرب من شنغهاي، ما أسفر عن مقتل 78 شخصا وأرسال 640 آخرين للمستشفي لتلقي العلاج.