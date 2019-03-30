بالفيديو.. كيف تنقل الخيول من كافة دول العالم للمشاركة في كأس دبي العالمي

المصدر: فراس النعسان - دبي

تتجه أنظار عشاق سباقات الخيل، اليوم، إلى حلبة «ميدان» في دبي، ليتجدد الموعد مع الدورة الـ24 لأغلى سباق خيل في العالم، كأس دبي العالمي.

وتتنافس على ألقاب الأشواط التسعة 108 من نخبة الخيول في العالم، بإجمالي جوائز تصل قيمتها إلى 35 مليون دولار، منها 12 مليون دولار مخصصة للشوط التاسع، والرئيس «كأس دبي العالمي» الذي ترعاه «طيران الإمارات»، ويعد أغلى أشواط لسباقات خيل حول العالم، ويحصل الفائز بلقبه على 7.2 ملايين دولار.

رحلة الخيول من كافة قارات العالم إلى دبي للمشاركة في هذه الكأس الأغلى، ضمن تصنيفات مسابقات الخيول العالمية، غالباً ما تكون شاقة، إلا أن هذه الكائنات القوية يمكنها تحمل عناء السفر لتصل إلى وجهتها وتبدأ التدريب في اليوم التالي مباشرة.

وفي الرحلة التي تظهر في هذا الفيديو لقناة دبي الرياضية، نجد طائرة على متنها 52 مقصورة تتسع كل منها لخيلين، وطابق مخصص للمدربين وأعضاء الفريق المصاحب لهذه الخيول، وقد استغرقت رحلتها من لوس أنجيليس إلى دبي حوالى 22 ساعة.

الخيول يتم تأمينها جيداً في المقصورات المخصصة لها، ويقوم الأطباء والخبراء في تربية هذه الحيوانات بوضع أدوات لحمايتها، مثل ضمادات القدم كي لا تتضرر أثناء الحركة، والاقلاع، والهبوط. كما يتم تأمين حوافرها بغلاف كي لا تؤذي نفسها.

الطائرات التي تقل الخيول حول العالم توفر عناية فائقة، وراحة أثناء سفر الخيل كي تضمن وصوله سالماً ومرتاحاً بعد رحلة طويلة.

تعرف إلى كيفية نقل الخيول المشاركة في كأس دبي العالمي إلى دبي بالفيديو التالي: